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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nun namağlup ekibi Kafkasspor, zayıf rakibi Olimpikspor’u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üçüncü hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nun namağlup ekibi Kafkasspor, zayıf rakibi Olimpikspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üçüncü hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Mustafa Emre Doğruer, Mehmet Altıparmak, Mehmet Buğra İğde


Kafkasspor: Ergin Koray, Sabri Doğan, Adem Ülker, Şehzade Ceyhan, Bekir Böke, Berat Musul, Eser Şengülx, Fırat Durkut, Seyit Alkoç, Enes Cingöz, Furkan Baykalx


Kayseri Olimpik: Sedat Çoban, Muhammet San, Metin Erden, İbrahim Erden, Bekir Ezgi, Alper Okur, Ferhat Karagöz, Okan Gültekin, Resul Aydın, Aykut Yeğenoğlu, Sami Durmuş


Goller: Dk.4,67 Eser Şengül, Dk.44 Enes Cingöz, Dk.58,67,75 Furkan Baykal, Dk.70,86 Adem Ülker, Dk.80 Seyit Alkoç (Kafkasspor)

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