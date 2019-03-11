Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nun namağlup ekibi Kafkasspor, zayıf rakibi Olimpikspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üçüncü hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mustafa Emre Doğruer, Mehmet Altıparmak, Mehmet Buğra İğde

Kafkasspor: Ergin Koray, Sabri Doğan, Adem Ülker, Şehzade Ceyhan, Bekir Böke, Berat Musul, Eser Şengülx, Fırat Durkut, Seyit Alkoç, Enes Cingöz, Furkan Baykalx

Kayseri Olimpik: Sedat Çoban, Muhammet San, Metin Erden, İbrahim Erden, Bekir Ezgi, Alper Okur, Ferhat Karagöz, Okan Gültekin, Resul Aydın, Aykut Yeğenoğlu, Sami Durmuş

Goller: Dk.4,67 Eser Şengül, Dk.44 Enes Cingöz, Dk.58,67,75 Furkan Baykal, Dk.70,86 Adem Ülker, Dk.80 Seyit Alkoç (Kafkasspor)