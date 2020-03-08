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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

İkinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor’u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.

İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor'u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Abdulkadir Keğin, Oğuzhan Bahçıvan


Kayseri Meysuspor: Sefa Öksüm, Yasin Sağlam, Burak Yoka (Dk. 60 Mehmet Akif Kırbaş), Ömer Sarıgül, Seyfi Cingöz, Hayrettin Erciyas, Osman Bölükbaşı, Ali Alaca, Murat Abbasoğlu, Serdar Durmuş, Ali Cavlak


Banyan Belediyespor: Cemil Barış Pekru, Seçkin Seyfi, Abdullah Erisen (Dk. 65 Alperen Tunçtan), Yaşar Polat, Emre Erduran, Ali Tuncay, Ömer Karuç, Yunus Emre Yücel, Akif Yücel (Dk. 70 Emre Kayabaşı), Tunahan Yiğit (Dk. 41 Mustafa Melikşah Gürer), Ümit Bozkuş


Goller: Ali Cavlak Dk. 43 ve 65 , Serdar Durmuş Dk. 55 (Kayseri Meysuspor), Ömer Karuç Dk. 1 ve 10 , Akif Yücel Dk. 25 ve 30 Yaşar Polat Dk. 60 ve 83 , Yunus Emre Yücel Dk 80 (Bünyan Belediyespor)

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