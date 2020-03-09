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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda Yeni Erciyesspor’u 9-0 g3ibi farklı bir skor ile mağlup eden Simya Koleji, üçüncü hafta sonunda averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda Yeni Erciyesspor'u 9-0 g3ibi farklı bir skor ile mağlup eden Simya Koleji, üçüncü hafta sonunda averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.


Stat: Erkiler 2 No'lu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç, Kadir Çelikbaş, Nail Berkant Sarıkaya


Simya Koleji: Fehim Çakmak, Paşacan Demirkaya (Dk. 60 Mehmet Türkmen), Oğuz Arslan (Dk. 70 Batuhan Yıldırım), Halil Eren, Yasin Dumlu, Abdurrahim Çopur, Hakan Bıyık (Dk. 70 Yasin Yücel), Tugay Taşoluk, Kadir Yılmaz, Ahmet Köksal, Tahsin Erarslan


Yeni Erciyesspor: Mevlüt Güleser, Abdullah Teker, İzzet Yuka, Yasin Asaz (Dk. 58 Ömer Özal), Mustafa Çetin, Bekir Balat, Emre Uzun, Muhammed Herdem, Süleyman Düz, Samet Yakut (Dk. 38 Ercan Güleser), Nebi Aksoy (Dk. 60 Ali Yıldız)


Goller: Hakan Bıyık Dk. 15 ve 62 , Tugay Taşoluk 30 ve 85 , Kadir Yılmaz 54 ve 65 Tahsin Erarslan Dk. 52 , Halil Eren Dk. 80 , Ahmet Köksal Dk. 77


Kırmızı Kartlar: İzzet Yuka Dk. 30 , Ercan Güleser Dk. 90 (Yeni Erciyesspor)

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