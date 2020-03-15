Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu:

İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4.
hafta sonunda kayıpsız liderlik koltuğunu korudu.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Murat Özçetin, Mustafa Soner Yüce, Mustafa Bulduk
Simya Koleji: Fehim Çakmak, Paşacan Demirkaya (Dk. 35 Halil Kadam) , Oğuz Arslan, Halil Eren, Umut Akyol, Abdurrahim Çopur, Hakan Bıyık (Dk. 83 Serkan Tüzün), Tugay Taşoluk, Kadir Yılmaz, Ahmet Köksal, Tahsin Eraslan (Dk. 70 Yasin Dumlu)
Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik, Efe Ünal, Nuri Avcı, Ahmet Karahan, Mustafa Karakaya, Ali Bozkurt (Dk. 80 Bekir Özlü), Hamza Evim (Dk. 70 Galip Akyıldız), Fatih Yiğit, Mehmet Tüysüz(Dk. 70 Hüseyin Özer), Ahmet Korkmaz, Musa Aktepe
Goller: Umut Akyol (Dk. 30 ve 85), Ahmet Köksal (Dk. 45) (Simya Koleji) , Mehmet Tüysüz (Dk. 10) Hamza Evim (Dk. 55) (Kayseri İdman Yurdu)