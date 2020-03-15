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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu:

İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Gaziosmanpaşa, zayıf rakibi Yeni Erciyesspor karşısında zorlansa da sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak 4.

İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Gaziosmanpaşa, zayıf rakibi Yeni Erciyesspor karşısında zorlansa da sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak 4. hafta sonunda puanını 12'ye çıkardı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Turan Çelik, Serkan Yıldırım, Abdulkadir Keğin


Gaziosmanpaşa: Yaşar Şener, Samet Barbaros, Mustafa Kaman (Dk. 75 Hakan Yılmaz), Samet Bayındır, Enes Toyoğlu, Yusuf Aktaş, Tarık Şimşek, Emre Doğan, Mustafa Gezgin, Sezer Gezgin (Dk. 55 Engin Gezgin), Mikail Ceran (Dk. 70 Ali Davulcu)


Yeni Erciyesspor: Mevlüt Güleser, Abdullah Teker, Mustafa Çetin, Ömer Özal, Emre Uzun (Dk. 60 Samet Yakut), Yasin Aşar (Dk. 85 Süleyman Düz), Bekir Balat, Cengizhan Kaya, Muhammet Herdem, Nebi Aksoy (Dk. 90 Ali Yıldız), Bekir Güneş


Goller: Emre Doğan (Dk. 3 pen ve 10) (Gazi Osman Paşaspor) ,Cengizhan Kaya (Dk. 20) (Yeni Erciyesspor)

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