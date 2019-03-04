Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren, Furkan Uçar, Samet Uzun

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Kayseri OSB Atletikspor: Turan Kuçuşuran, Mustafa Yeşil (Dk.65 Eray Lafçı), Yusuf Soysal, Emre Şimşek, Turgut Yetük, Mücahit Baykaldı (Dk.85 Hamza Efehan), Yusuf Emre, Alihan Öz, Ömer Yıldız, Mecit Kayabaşı, Hasan Yazgan

Anbar Kızılırmak: Abdullah Yiğit, Halil Kadam, Semih Dalakır, Zahit Sarpkaya (Dk.30 Ali Şakar), Alihan Akay (Dk.46 Ali Nergiz), Ferdi Muştu, Ahmet Köksal, Berat Yıldırım, Necati Aslan, Süphan Kafkas, Mustafa Karafakılı

Goller: Dk.20 Ömer Yıldız, Dk.86 Eray Lafçı (Atletikspor)

Kırmızı Kart: Necati Aslan (Maç sonu) (A.Kızılırmak)