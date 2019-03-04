İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor’u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Birtan Ekren, Furkan Uçar, Samet Uzun


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Kayseri OSB Atletikspor: Turan Kuçuşuran, Mustafa Yeşil (Dk.65 Eray Lafçı), Yusuf Soysal, Emre Şimşek, Turgut Yetük, Mücahit Baykaldı (Dk.85 Hamza Efehan), Yusuf Emre, Alihan Öz, Ömer Yıldız, Mecit Kayabaşı, Hasan Yazgan


Anbar Kızılırmak: Abdullah Yiğit, Halil Kadam, Semih Dalakır, Zahit Sarpkaya (Dk.30 Ali Şakar), Alihan Akay (Dk.46 Ali Nergiz), Ferdi Muştu, Ahmet Köksal, Berat Yıldırım, Necati Aslan, Süphan Kafkas, Mustafa Karafakılı


Goller: Dk.20 Ömer Yıldız, Dk.86 Eray Lafçı (Atletikspor)


Kırmızı Kart: Necati Aslan (Maç sonu) (A.Kızılırmak)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.