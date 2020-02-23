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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Kayseri Olimpikspor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor’u 5-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Kayseri Olimpikspor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 5-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Muhammet Ülker, Barışcan Ateş


Kılıçaslan Yıldızspor: Lütfi Ünal, Faruk Kalkan, Emre Akmete (Dk. 42 Şahin Bakar (Dk. 78 Baki Göben), Çağrı Polat, Mustafa Yıldız, Yusuf Karakoç, Can Doldur, İsmail Doğan, Arda Biçer (Dk. 30 Caner Seçen), Yusuf Berbero, Emre Öksüz


Kayseri Olimpikspor: Ömer Aktosun, Burak Kefkir, Mahmut Elma (Dk. 70 Fevzi Tecir), Murat Şahin, Durdu Mehmet Göksel, Metin Tanrısever, Selçuk Varlı (Dk. 46 Ali Işık), Fatih Çetin, Ömer Karlı, Gökhan Yeşilbaşx, Aykut Yegenoğlu (Dk. 41 Recep Tayyip Fidan)


Goller: Metin Tanrısever Dk. 10 , Gökhan Yeşilbaş Dk. 18 , 65 ve 70 , Ömer Karlı Dk. 60 (Kayseri Olimpikspor) , Çağrı Polat Dk. 60 (Kılıçaslan Yıldızspor)


Kırmızı Kart: Mustafa Yıldız Dk. 72 (Kılıçaslan Yıldızspor)

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