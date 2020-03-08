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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak, Harun Soyeşik, Sema Çetin


Mevlana Yıldızspor: Burakhan Ceylan, Ahmet Yücel, Aydın Ülger, Özgür Burak Şengül, Abdulkadir Oğuz, Ekrem Sarıyar, Kadircan Coşgun, Salih Afşar, Fırat Aksu, İsmail Efe, Ömer Sun


Güneşli Gençlikspor: Nuh Karabulut, Şükrü Yapgu, Yüksel Çağlıkasap (Dk. 63 İsa Özkara), Ahmet Güneş, Ömer Koç, Emre Yılmaz, Evren Özel, Çağrı Pekgüzel, Salih Yıldırım, Sabit Temir, Halil İbrahim İslam (Dk. 55 Hasan Erdem)


Goller: İsmail Efe Dk. 5 (pen) ve 48 (Mevlana Yıldızspor) , Salih Yıldırım Dk. 40 (pen) , Evren Özel Dk. 52 (Güneşli Gençlik)

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