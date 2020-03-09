Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan üçüncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor ile Erciyes İdmangücü 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor ile Erciyes İdmangücü 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.
Stat: Erkiler 2 No'lu Saha
Hakemler: Murat Özçetin, Yakup Aksoy, Mustafa Kadıoğlu
Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik, Ömer Faruk Kaplan, Arda Biçer, Çağrı Polat, Yusuf Yalçın, Yusuf Karakoç, Mehmet Can Doldur, Mustafa Yıldız (Dk. 86 Mustafa Göçer), Emre Öksüz, Caner Seçen (Dk. 46 Şahin Bakar), Safa Zorlu (Dk. 46 Yusuf Berbero)
Erciyes İdmangücü: Yasin Katı, Ahmet Kemal Kocagöz, Saim Murat Kılıç (Dk. 84 Yüksel Çökelik), Volkan Polat, Hüseyin Yılgın, Ahmet Özpeker, Sefa Karasu, Samet Mete, Hasan Açık (Dk. 55 Mehmet Doğan), Zişan Tayyip Sağlamer, Enes Kaygısız
Goller: Mustafa Yıldız Dk. 15 ve 77 , Emre Öksüz Dk. 51 (Kılıçaslan Yıldızspor) , Zişan Tayyip Sağlamer Dk. 25 , Enes Kaygısız Dk. 44 ve 88 (Erciyes İdmangücü)