İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatörküme B grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Gençlikspor, 4.

Kayseri İkinci Amatörküme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Gençlikspor, 4. hafta maçında Cırgalanspor'u 4-1 yenerek yoluna namağlup devam etti.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Yusuf Uğurlu, Selehattin Ak, İbrahim Özlü


Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzüm, Yunus Serhat Sönmez, Emin Osman Kahveci, Batuhan Öztürk, Murat Can Aktaş, Şerafettin Sevim, Mustafa Pelen (Dk. 46 Bayram Altundağ), Yusuf Boran, Hacı Küpeli, Ali Arslan (Dk. 65 Bünyamin Gürbüz)


Cırgalanspor: Mustafa Akın Akbal, Kadir Çeteler, Hasan Hüseyin Sancak, Nafi Yılmaz (Dk. 46 Muhammed Ömer Kurhan), Safa Yavuncu, Ömer Yılmaz, Emre Solak, Sercan Tekdemir (Dk. 76 Yaşar Bezircioğlu), Bünyamin Yüce, Bekir Yüce, Furkan Demirbozan (Dk. 90 Mehmet Ali Bahçeci)


Goller: Şerafettin Sevim Dk. 5 , Yusuf Boran Dk. 10 , Bünyamin Gürbüz Dk. 72 , Bayram Altundağ Dk. 85 (Kocasinan Gençlik) , Emre Solak Dk. 65 (Cırgalanspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.