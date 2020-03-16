Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatörküme B grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Gençlikspor, 4.
Kayseri İkinci Amatörküme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Gençlikspor, 4. hafta maçında Cırgalanspor'u 4-1 yenerek yoluna namağlup devam etti.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu, Selehattin Ak, İbrahim Özlü
Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzüm, Yunus Serhat Sönmez, Emin Osman Kahveci, Batuhan Öztürk, Murat Can Aktaş, Şerafettin Sevim, Mustafa Pelen (Dk. 46 Bayram Altundağ), Yusuf Boran, Hacı Küpeli, Ali Arslan (Dk. 65 Bünyamin Gürbüz)
Cırgalanspor: Mustafa Akın Akbal, Kadir Çeteler, Hasan Hüseyin Sancak, Nafi Yılmaz (Dk. 46 Muhammed Ömer Kurhan), Safa Yavuncu, Ömer Yılmaz, Emre Solak, Sercan Tekdemir (Dk. 76 Yaşar Bezircioğlu), Bünyamin Yüce, Bekir Yüce, Furkan Demirbozan (Dk. 90 Mehmet Ali Bahçeci)
Goller: Şerafettin Sevim Dk. 5 , Yusuf Boran Dk. 10 , Bünyamin Gürbüz Dk. 72 , Bayram Altundağ Dk. 85 (Kocasinan Gençlik) , Emre Solak Dk. 65 (Cırgalanspor)