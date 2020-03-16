Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Ambar Kızılırmak, ligde son sırada yer alan rakibi Trabzon 3861spor’u 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Ambar Kızılırmak, ligde son sırada yer alan rakibi Trabzon 3861spor'u 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır, Engin Can Doğan, Bekir Kahraman
Ambar Kızılırmak: Ercan Yeşilyurt, İsa Özer, Semih Odakır, Zeynel Abidin Demir (Dk. 73 Mustafa Polat), Erhan Dönmez (Dk. 80 Seyit Mehmet Çandıroğlu), İbrahim Bostancı, Emre Tekin, Orhan Gürkan, Süphan Kafkas, Sıddık İslamoğlu, Mehmet Kızılkaya (Dk. 55 Alihan Acay)
Trabzon 3861spor: Enes Demirbaş, Zafer Can Dikili, Adem Can Kösedağ (Dk. 80 Mehmet Demir), Mustafa Kocakavak (Dk. 60 Onur Uca), Furkan Özen, Ali Osman Türkyılmaz, Emre Gündüz, Avni Gümüştepe, Uğurcan Akbaba, Emre Ak, Erdal Kartal (Dk. 70 Yusuf Ekici)
Goller: Emre Ak Dk. 35 (Trabzon 3861spor) , İsa Özer Dk. 57 , Orhan Gürkan Dk. 25 , Emre Tekin Dk. 78 (Ambar Kızılırmakspor)
Kırmızı Kart: Furkan Özen Dk. 78 (Trabzon 3861spor)