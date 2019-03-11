Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk iki haftasını puansız geçen iki takımın karşılaşmasında Göktürkspor'u 6-2 yenen Fevzi Çakmak siftah yapmış oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mehmet Altıparmak, Dursun Asutay, Ahmet Kaya

Göktürkspor: Eren Şahan, Sedat Salabaş, Erdal Demir, Osman Öztürk, Muhammed Ülker, Süleyman Şahin, Tanju Kabakçı, Murat Çıracı, Yusuf Bayazıt, Onur Yıldız, Ahmet Tunç

Fevzi Çakmak: Burak Duran, Sami Yılmaz, İsmail Arslan, Fahri Karataş, Ahmet Üzer, Harun Karataş, Zülküf Türkoğlux, Ali Yerlitaşx, Kürşat Yüksel, Engin Yalçın

Goller: Dk.15,50,54 Ali Yerlitaş, Dk.25,42,85 Zülküf Türkoğlu (F.Çakmak) Dk.90+2 Ahmet Tunç, Dk.90+4 Tanju Kabakçı (Göktürk)