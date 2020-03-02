Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatörküme C Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında tam 13 gol atılırken, Pınarbaşı Belediyespor'u 7-6 mağlup eden Sümerspor, ligde galibiyet ile tanıştı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Ulu, Muhammed Boylu, Onur Öztal

Sümerspor: Hacı Ahmet Karslı, Murat Düzgün, Sadık Delikaya, Hasan Doruk (Dk. 68 Emre Can Yiğit), Musa Delikaya, Aydın Çilek, Yusuf Aladağ (Dk. 60 Ramazan Abravcı), Zafer Subutan, Furkan Koçak, Serkan Varol, Mustafa Deliduman

Pınarbaşı Belediyespor: Duyukan Erdugan, Bahattin Fatih Yunsuroğlu, Turan Herekçi, Fikri Furkan Büyükçınar, Berkan Polat, Osman Ekinci (Dk. 46 İsmail Efe Toprak), Batuhan Erbay (Dk. 46 Emre Yıldırım), Fatih Selim Karayel, Kamil Atmaca, Mustafa Doruk, Hüseyin Şahin (Dk. 65 Hüseyin Çelebi)

Goller: Zafer Subutan Dk. 33 ve 36 , Serkan Varol Dk. 5 , Aydın Çilek Dk. 38 , Musa Delikaya Dk. 48 ve 58 , Furkan Koçak Dk. 75 (Sümerspor) , Kamil Atmaca Dk. 45 ve 46 , Mustafa Doruk Dk. 70 ve 78 İsmail Efe Toprak Dk. 85 (Pınarbaşı Belediyespor)

Kırmızı Kart: Zafer Subutan Dk. 88 (Sümerspor)