İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu:

İkinci Amatör Küme C Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor’u 1-0 mağlup ettiSTAT: Argıncık 2 No’lu SahaHAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxxCuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx, Engin Yakut xx, Hüseyin Saltık xxx, Erdem Temir xx, Furkan Şanlı xx, Enes Eskici xx (Dk.

İkinci Amatör Küme C Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor'u 1-0 mağlup etti


STAT: Argıncık 2 No'lu Saha


HAKEMLER: Erdem Sarıaslan, Yusuf Adsalmış, Oğuzhan Döner


Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir, Akif Toy, Engin Yakut, Hüseyin Saltık, Erdem Temir, Furkan Şanlı, Enes Eskici (Dk. 73 İbrahim Fındıkçı), Ayhan Aslan (Dk. 90 Esef Akdere ?), Adem Yönel, Harun Aydın, Nihat Gezici (Dk. 78 Ferhat Ateş)


Sosun Birlikspor: Hasan Anıl Tekin, Dursun Yavuz, Birkan Çelik, Fatih Aslan, Mustafa Türk, Engin Üçel (Dk. 80 Şenol Özkan), Onur Dökmeci, Serhat Menekşe (Dk. 58 Gökhan Demirkol), Murat Tahmaz, Faruk Sarıkaya (Dk. Doğan Adıyaman), Cafer Eroğlu


GOL: Hüseyin Saltık (Dk. 12) (Cuma Uluçay Talasspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.