Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu:

İkinci Amatör Küme C Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor’u 1-0 mağlup ettiSTAT: Argıncık 2 No’lu SahaHAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxxCuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx, Engin Yakut xx, Hüseyin Saltık xxx, Erdem Temir xx, Furkan Şanlı xx, Enes Eskici xx (Dk.
İkinci Amatör Küme C Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor'u 1-0 mağlup etti
STAT: Argıncık 2 No'lu Saha
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan, Yusuf Adsalmış, Oğuzhan Döner
Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir, Akif Toy, Engin Yakut, Hüseyin Saltık, Erdem Temir, Furkan Şanlı, Enes Eskici (Dk. 73 İbrahim Fındıkçı), Ayhan Aslan (Dk. 90 Esef Akdere ?), Adem Yönel, Harun Aydın, Nihat Gezici (Dk. 78 Ferhat Ateş)
Sosun Birlikspor: Hasan Anıl Tekin, Dursun Yavuz, Birkan Çelik, Fatih Aslan, Mustafa Türk, Engin Üçel (Dk. 80 Şenol Özkan), Onur Dökmeci, Serhat Menekşe (Dk. 58 Gökhan Demirkol), Murat Tahmaz, Faruk Sarıkaya (Dk. Doğan Adıyaman), Cafer Eroğlu
GOL: Hüseyin Saltık (Dk. 12) (Cuma Uluçay Talasspor)