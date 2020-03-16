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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda oynanan 4.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Sümerspor'u 2-1mağlup eden Fevzi Çakmakspor, puanını 7'ye çıkartarak zirve iddiasını sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak, Soner Yüce, Mehmet Kasa


Fevzi Çakmakspor: Ömer Sefa Tuna, Memiş Duran Kalalı, Orhan Kırboğa (Dk. 70 Mustafa Özbayburtlu), Enes Güler, Çetin Kılıçaslan (Dk. 80 Fazıl İldeş), Cengizhan Bakar, Fahri Karataş, Ali Yerlitaş, Ali Yüksel, Saadettin Arslan, İsmail Serkan Arslan


Sümerspor: Rafet Yılmaz, Hasan Doruk, Yunus Emre Aksu, Murat Duygun, Muhammed Turhan (Dk. 30 Selçuk Delikaya), Aydın Çiçek, Yunus Aladağ, Musa Delikaya (Dk. 90 Ramazan), Mustafa Deliduman, Serkan Varol, Furkan Koçakxx


Goller: Ali Yüksel Dk. 20 , Cengizhan Bakar Dk. 60 (Fevzi Çakmakspor) , Furkan Koçak Dk. 70 (Sümerspor)

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