Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda oynanan 4.
Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Sümerspor'u 2-1mağlup eden Fevzi Çakmakspor, puanını 7'ye çıkartarak zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak, Soner Yüce, Mehmet Kasa
Fevzi Çakmakspor: Ömer Sefa Tuna, Memiş Duran Kalalı, Orhan Kırboğa (Dk. 70 Mustafa Özbayburtlu), Enes Güler, Çetin Kılıçaslan (Dk. 80 Fazıl İldeş), Cengizhan Bakar, Fahri Karataş, Ali Yerlitaş, Ali Yüksel, Saadettin Arslan, İsmail Serkan Arslan
Sümerspor: Rafet Yılmaz, Hasan Doruk, Yunus Emre Aksu, Murat Duygun, Muhammed Turhan (Dk. 30 Selçuk Delikaya), Aydın Çiçek, Yunus Aladağ, Musa Delikaya (Dk. 90 Ramazan), Mustafa Deliduman, Serkan Varol, Furkan Koçakxx
Goller: Ali Yüksel Dk. 20 , Cengizhan Bakar Dk. 60 (Fevzi Çakmakspor) , Furkan Koçak Dk. 70 (Sümerspor)