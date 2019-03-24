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Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor’u 6-1 yenen Buğdaylıspor lige üç puan ile başladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor'u 6-1 yenen Buğdaylıspor lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Deliktaş, Mehmet Kaya, Bilge Kaan Çakır


Saha Komiseri: Nihat Akşit


Buğdaylıspor U19: Recep Solak, Samed Aydınxx (Dk. 72 Yusuf Kenan Bayram), Sami İnkayası, Emre Kestane, Sefer Kaya, Bora Kayaaltı, Zekeriya Aydın, Yusuf Kılıçlı, Alperen Göktürk (Dk.68 Hasan Doğan) İbrahim Çalışx (Dk.85 Aşkın Okur) Hamdican Yıldırımx


Mevlan Yıldızspor U19: Burakhan Ceylan, Serkan Özhan, Hüseyin Görün, Yahya Kızmaz, Ekrem Sarıyar, Onur Bozkurt, Kadircan Coşkun, Abdulsamed Yılmaz, Fırat Aksu, Kenan Sufra, Enes Tokuş


Goller: Dk.10-42 İbrahim Çalış, Dk.15 Hamdican Yıldırım, Dk.58 Zekeriya Aydın, Dk.70-80 Hasan doğan (Buğdaylıspor), Dk.45 Kadircan Coşkun (Mevlana Yıldızspor)

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