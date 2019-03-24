Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Barogücü, ilk hafta mücadele ettiği Meysuspor'u 6-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Mustafa Emre Doğruer Burhan Başpınar Nail Berkant Sarıkaya

Saha Komiseri: Zihni Nargiz

Barogücü U19: Ulaş Yükseksöylemez, Emre İpcin, Murat Çelik, Alihan Kaçan, Fevzican Şahin, Yusufcan Çöllo, Talat Bektaş, Seyfi Gülmez, Umut Yılmaz, Eren Yıldız, Berkan Aydoğan

Meysuspor U19: Yasin Sağlam, Ömer Sarıgül, Ali Demirtaş, Mehmet Azgan, Mehmet Ulu, Tolga Toktay, Burak Yöke, Akif Kırbaş, Yusuf Özkara, Sefer Olgun, Mehmet Doğan

Goller: Dk.24 Eren Yıldız, Dk.40 Yusufcan Çöllo, Dk.47 Seyfi Gülmez, Dk.74 Berkan Aydoğan, Dk.85 Emre İpcin, Dk.87 Umut Yılmaz (Barogücü), Dk.77 Mehmet Ulu (Meysuspor)