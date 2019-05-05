Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Play-Off

Kayseri İkinci AmatörKüme U-19 Play-Off ikinci maçında Demirspor ile Barogücü 1-1 berabere kaldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Koç Salih Ulusoy Resul Kural
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Demirspor U19: Mustafa Özyürek İsmail Kilik Alican Koçer Emircan Koçer Musa Örüş Anıl Taş (Dk.46 Hakan Tansel) (Dk. 89 Serkan Boyraz?) Ebubekir Sain Tuna Kınacı Furkan Erdoğan Batuhan Duran Mehmet Koçak
Barogücü U19: Ulaş Yükseksöylemez Emre İpcin (Dk. 57 Mehmethan) Murat Çelik Alihan Kaçan Adem Halis Berkan Aydoğan Seyfettin Gülmez (Dk. 90 Ahmet Çıtak) Eren Yıldız Samet Koçyiğit Can Şahin Umut İzzet Yılmaz
Goller: Dk.22 Ebubekir Sain (Kayseri Demirspor U19) Dk.49 Eren Yıldız (Barogücü U19)