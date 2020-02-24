Kayseri İkinci Amatör Küme'de heyecan başladı

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 2019-2020 futbol sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1.
Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1. hafta karşılaşmaları ile başladı. 3 Grupta 28 takımın kıyasıya mücadele vereceği İkinci Amatör Küme'de 14 maçta 80 gol atıldı.
A Grubu 1.Hafta
Yeni Kıranardıspor 3-0 İncesu Gençlikspor
Kayseri Meysuspor 1-3 Kayseri Simya Kolejispor
Bünyan Belediyespor 1-2 Gazi Osman Paşaspor
Yeni Erciyesspor 2-5 Sarızspor
B Grubu 1.Hafta
Kılıçaslan Yıldızspor 1-5 Kayseri Olimpikspor
Mevlana Yıldızspor 2-6 Kocasinan Gençlikspor
Ambar Kızılırmak 1-1Güneşli genç
Trabzon 3861 Spor 0-2 Sindelhöyükspor
Cırgalanspor 1-6 Erciyes İdmangücü
C Grubu 1.Hafta
Sümerspor 3-4 1966 Turanspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 6-2 Göktürkspor
Cuma Uluçay Talasspor 9-0 Pınarbaşı Belediyespor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor 5-6 Fevzi Çakmakspor
Sosun Birlikspor 4-0 Anadolu Yıldızları