Kayseri İkinci Amatörküme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri İdman Yurdu’nu 2-1 yenerek lider Kafkasspor’u takibini sürdürdü.
Kayseri İkinci Amatörküme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek lider Kafkasspor'u takibini sürdürdü. Anadolu Yıldızları ekibi maçta bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Caner Kalem, Mehmet Akbaba
SAHA KOMİSERİ: İlyas Öksüz
Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Sergen Yalçın, Galip Bayram, Mert Meşeli (Dk.57 Mustafa), Karahan Hamurcu (Dk. 88 Muhammed Sarı), Ahmet Kekikli (Dk. 53 Mithat Aydın), Berat Aydemir
Kayseri İdman Yurdu: Deniz Ergen, Mehmet, Avni Avcı, Sefa Urla, Enginkarakaya, Ahmet, Hüseyin, Rafet Özlü (Dk. 78 Özer), İhsan Meşe (Dk. 73 Oğuzhan), Orhan Çınar, Galip Neyli
Goller: Dk. 36 Berat Aydemir, Dk. 59 Mustafa (Anadolu Yıldızları), Galip Neyli Dk. 24 (Anadolu Yıldızları)
Kaçan Penaltı: Berat Aydemir dk. 87 (Anadolu Yıldızları)