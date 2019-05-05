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Kayseri İkinci Amatörküme A Grubu

Kayseri İkinci Amatörküme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri İdman Yurdu’nu 2-1 yenerek lider Kafkasspor’u takibini sürdürdü.

Kayseri İkinci Amatörküme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek lider Kafkasspor'u takibini sürdürdü. Anadolu Yıldızları ekibi maçta bir de penaltı atışından yararlanamadı.


Stat Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Caner Kalem, Mehmet Akbaba


SAHA KOMİSERİ: İlyas Öksüz


Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Sergen Yalçın, Galip Bayram, Mert Meşeli (Dk.57 Mustafa), Karahan Hamurcu (Dk. 88 Muhammed Sarı), Ahmet Kekikli (Dk. 53 Mithat Aydın), Berat Aydemir


Kayseri İdman Yurdu: Deniz Ergen, Mehmet, Avni Avcı, Sefa Urla, Enginkarakaya, Ahmet, Hüseyin, Rafet Özlü (Dk. 78 Özer), İhsan Meşe (Dk. 73 Oğuzhan), Orhan Çınar, Galip Neyli


Goller: Dk. 36 Berat Aydemir, Dk. 59 Mustafa (Anadolu Yıldızları), Galip Neyli Dk. 24 (Anadolu Yıldızları)


Kaçan Penaltı: Berat Aydemir dk. 87 (Anadolu Yıldızları)

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