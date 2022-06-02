Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, haklarında rapor tutulan Cuma Uluçay Talasspor antrenörü ve futbolcuları hakkında kararını verdi. Cuma Uluçay Talasspor-1966 Turanspor maçında Cuma Uluçay Talasspor'dan Samet Daş'a, maçın hakemi Nail Berkant Sarıkaya'ya yönelik sportmenlik dışı hareketi ve söylemleri neticesinde 8 resmi müsabakadan men cezası verildi. Aynı takımdan Erdem Temir, Paşacan Demirkaya, Muhammed Turp'a maçın hakemi Nail Berkant Sarıkaya'ya yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verildi. Aynı müsabakada maçın hakemi Nail Berkant Sarıkaya'ya karşı yaka kartı fırlatan ve göğsünden iterek fiili yaklaşımda bulunan Cuma Uluçay Talasspor antrenörü Orhan Uluçay'a 21 gün süreyle Hak Mahrumiyeti cezası verildi. Yarıda kalan Cuma Uluçay Talasspor-1966 Turanspor maçı ile ilgili nihai kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Talas İdman Yurdu maçında haklarında rapor tutulan Yeni Esensporlu futbolcular hakkında da kararını verdi. Yeni Esenspor takımından Emrah Seringen, Okan Boyraz, Berkay Özdem'e maçın hakemi Kemal Deliktaş'a küfür ettiği gerekçesi ile 3'er maç ceza verildi. Aynı takımdan Murat Kara, Ahmet Aslan ve Gökhan Poyraz'a, hakeme yönelik saldırı şeklinde gerçekleşen eylemleri nedeniyle 3'er maç, hakeme küfür ettiği gerekçesi ile 3'er maç, toplamda 6'şar maç cezası verildi. Yarıda kalan Talas İdman Yurdu-Yeni Esenspor maçı ile ilgili nihai kararı da Türkiye Futbol Federasyonu verecek.