Kayseri İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

M.H. Nail Anlar başkanlığında Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanı Şaban Karakuş da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Anlar, Kayseri'nin istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaların 2019 yılında da arttırılarak devem ettirilmesi gerektiğini vurguladı. İşverenler ile işsizler arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların da etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Vali Yardımcısı Anlar, bu kapsamda 2019 yılı mayıs-haziran döneminde yapılması planlanan Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarının da oldukça faydalı olacağına değindi.

Daire Başkanı Karakuş ise ülke genelinde yürütülmekte olan aktif işgücü programları, engelli ve eski hükümlü hibe destekleri, üniversiteyi yeni bitirmiş olan gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı uyum sağlayabilmesi amacıyla hayata geçirilen işe ilk adım projesi, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödeneği başlıkları altında pasif işgücü programları, konularıyla ilgili bilgi verdi.

Karakuş, “2018 yılında İŞKUR'a 110 bin 275 kişinin işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunmuş olup, toplam kuruma kayıtlı işsiz sayısı48 bin 661, kayıtlı işgücü sayısı ise 102 bin 805 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde toplam 36 bin 757 kişilik açık iş ilanı alınmış ve alınan açık işlere karşılık 16 bin 186 kişi işe yerleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.