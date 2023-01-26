Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse Oldu

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve atanan Bahameddin Karaköse; daha önceki İl Millî Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'ten görevi devraldı.

Karaköse'nin göreve başlaması dolayısıyla yapılan devir teslim töreninde Karaköse ve Teltik'in yanı sıra il millî eğitim müdürlüğünde görevli idareciler de hazır bulundu. İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse hizmetlerinden dolayı Ayhan Teltik'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ayhan Teltik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından idareci ve personelle vedalaşıp kurumdan ayrıldı.