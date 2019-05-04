Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden, Erciyes Üniversitesi Öğrencilerine, ‘Temel İlk Yardım Eğitimi'

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Birimi personeli tarafından Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine 'Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi.

24-25 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen eğitimlere toplamda 59 kursiyer katıldı. 2 gün süren bu eğitimlerde kursiyerlere temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirme, yanık, kırık, çıkık, burkulma, boğulma ve yaralı taşıma teknikleri gibi birçok konuda temel ilk yardım bilgileri verildi. Teorik bilgilerin yanında kursiyerler ilk yardım için gerekli çeşitli araç ve gereçleri kullanarak maket üzerinde uygulama da yaptılar. 2 gün süren eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler 3 Mayıs 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene Bölüm Dekanı Prof. Dr. Nihat Ekinci, Dekan YardımcılarıDoç. Dr. Nazmi Sarıtaş,Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Koca, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney çok sayıda öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Ceylan; "Bu okulu bitirdikten sonra görev aldığınız yerlerde belki beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör olacaksınız. Bulunduğunuz yerde birçok kişi ilk yardımı bilmiyor olabilir. Düşen herhangi biri olduğunda veya bir kaza olduğunda ilk sizi çağıracaklar. Bunun nedeni de sizin beden eğitimi mezunu olmanızdır. Çünkü sizin travma, düşme ve çarpmalarla ilgili müdahaleleri bildiğinizi kabul edecekler. Bizde bu eksikliği kapatmak için bir eğitim düzenledik. Bundan sonraki hayatınızda da bu eğitimin sizlere ciddi derecede katkısı olacağını düşünüyorum” dedi. Öğrencilerin kendilerinin evlatları gelecekleri ve gözbebekleri olduğuna vurgu yapan Bölüm Dekanı Prof. Dr. Nihat Ekinci ise; “Öğrencilerimizin buradan donanımlı ve artılarla mezun olmasını istiyoruz. Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli görüşerek bu eğitimi kararlaştırdık. Çünkü bizim kültürümüzde 'Bir İnsanı Kurtarmak İnsanlığı Kurtarmak, Bir İnsanı Öldürmek İnsanlığı Öldürmek Gibidir'. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursa katılan 59 kursiyere sertifikaları protokol tarafından verildi.