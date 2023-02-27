Kayseri ile Kahramanmaraş arasında 'Kardeş Şehir' Kararı

Mecliste, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Andırın Belediyeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Vekili Mehmet Savruk, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem nedeniyle baş sağlığı dileklerini ileterek, “Geçmişten beri çok sayıda deprem geçiren ülkemiz, bu ay yüzyılın en büyük afetini yaşamıştır. Üst üste aldığımız depremlerle yine yüreğimiz yanmış, yine ‘ateş düştüğü yeri yakar' derler ama burada maalesef böyle olmamıştır. Hepimizin yüreği, hepimizin kalbi gerçekten dağlanmıştır” dedi. Tüm Türkiye'ye ‘geçmiş olsun' dileklerini ileten Savruk, şunları söyledi;

“Yastayız, acılıyız. Geçmiş olsun Maraş'ım, Antep'im, Urfa'm, Adana'm, İskenderun, Hatay, Kilis ve Malatya'm. Tüm Türkiye'm geçmiş olsun diyorum. Şunu ifade etmek isterim ki yurdumun her köşesinde her bir vatandaşım tüm imkânlarıyla deprem bölgesine yardıma koşmaktadır. Kamu idaresi, özel sektör ve tüm vatandaşlar öyle bir enerji ile harekete geçmiştir ki toplumumuz gösterdiği bu müthiş dinamizm ile büyük bir seferberlik ruhu ortaya koymuş durumdadır. Devletimiz, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu afetin de altından mutlaka kalkacaktır. Cenabı-ı Allah'a deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma yardımını esirgeme, tekrarını da gösterme diyerek dua ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi doğal afetlerle imtihan eyleme diyoruz rabbimize dua ederken. Depremde vefat eden şehit düşmüş tüm vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, tüm milletime sabrı cemiller ve başsağlığı diliyorum ve vefat eden tüm vatandaşlarımın ruhu için sizlerden Fatiha rica ediyorum.”

Mecliste söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grup Başkanvekili Halit Demir, deprem nedeniyle baş sağlığı dileyerek; “Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, samimi olarak ilgi gösteren bütün sivil toplum kuruluşlarını, ülkenin hangi köşesinden gelmiş olursa olsun hizmet eden en alt birimden en üstteki iradecilere kadar teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer de meclis üyeleri olarak birlikte deprem bölgesine gittiklerini belirtip, bölgedeki izlenimlerini aktararak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan Belediyesi, Maraş'ta işler yapıyor. Konteyner Kent'i gezdik, gerçekten kısa zaman içerisinde devletin, belediyelerin bütün imkânlarıyla yapılmış 120 ailenin oturduğu bir konteyner kenti gezdik, kapılarını tek tek çaldık, Yahyalı Belediye Başkanımızın ikramları vardı, hep beraber orayı Kayseri olarak ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, çalışmalıyız da Maraş buna layık bir yerdir, yanında olmalıyız” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel ise söz isteyerek taziyelerini iletti. 21 asıl 16 ek gündem maddesi olmak üzere 37 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen son yüzyılın en büyük iki depremi nedeniyle meydana gelen tahribatın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından giderilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Andırın Belediyeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.