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Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2019’un ilk 6 ayında 2 bin 443 olaya müdahale etti.

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2019'un ilk 6 ayında 2 bin 443 olaya müdahale etti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor. Kent merkezinde 3 istasyon ile sıcak olaylara zamanında müdahale eden ekipler, vatandaşların yarasını sarıyor.


Ekipler, 2019'un ilk 6 ayında da bin 70 yangın, bin 87 kurtarma, 136 trafik kazası 150 su baskını olmak üzere 2 bin 443 olaya müdahale etti.

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