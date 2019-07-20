Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2019'un ilk 6 ayında 2 bin 443 olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor. Kent merkezinde 3 istasyon ile sıcak olaylara zamanında müdahale eden ekipler, vatandaşların yarasını sarıyor.

Ekipler, 2019'un ilk 6 ayında da bin 70 yangın, bin 87 kurtarma, 136 trafik kazası 150 su baskını olmak üzere 2 bin 443 olaya müdahale etti.