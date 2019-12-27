Kayseri İtfaiyesi 6 bin 488 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyor. 2019 yılında da 23 Aralık'a kadar 6 bin 488 olaya çok kısa bir zaman içerisinde müdahale eden ekipler, vatandaşların imdadına yetişti. 3 bin 753 yangın, 2 bin 169 kurtarma, 386 trafik kazası ve 180 su baskını olayına müdahale eden ekipler,bu olaylarda 563 kişiyi yaralı olarak kurtardı.