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Kayseri Kalesi Mehter sesleriyle yankılanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı her yıl gerçekleştirdiği ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verdiği gösterilerine Kayseri Kalesi’nde yeniden başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı her yıl gerçekleştirdiği ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verdiği gösterilerine Kayseri Kalesi'nde yeniden başladı. Vatandaşlar mehteran takımını büyük coşkuyla izledi.


Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Kültür ve Sanat Merkezi olan Kayseri Kalesi'nde vatandaşlara muhteşem bir gösteri sundu. Kayseri'de her yıl gerçekleşen gösterilerine salgın münasebetiyle ara veren Mehter Takımı, yeni normalleşme döneminde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarla buluştu.


Tarihi değerleri ve milli kültürü yaşatmak amacıyla verilen konserler hafta için her gün 16.00-17.00 saatleri arasında Kayseri Kalesi'nde devam edecek.

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