Kayseri Kalesi'nde Kitap Okuma Etkinliği

'sü tarihi Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği ile ilgili olarak bilgi veren Oğuzhan Abdi Oğuz, "2017 yılında başlatmış olduğumuz Kayseri Kitap Okuyor etkinliğinin bu yıl 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. İlk iki yıl Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledik, bu yıl ise yeni açılan Kayseri Kalesinde kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdik. Farkındalık oluşturmak, kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Aynı zamanda bu etkinliklerde bağışlanan kitaplar Kayseri'nin çevre köylerindeki okullara ve Doğu ve Güneydoğu'daki okullara kitap bağışında bulunuyoruz" diye konuştu.

Etkinliğine katılan onlarca kişi farkındalık oluşturmak için bir süre kitap okudu.