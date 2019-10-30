Kayseri Karadenizliler Derneği Cumhuriyet'in 96. yılını horon ve kemençe ile kutladı

Kayseri Karadenizliler Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir AVM'de horon ve kemençe eşliğinde etkinlik düzenledi. Dernek yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı etkinlikte kemençe ve tulum ile oynayan horon ekibi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karadeniz kültürünü Kayseri kültürü ile bağdaştırmak için bu etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Sefer Kumandaş, “Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümünü kutlamak üzere Kayseri Karadenizliler derneği olarak bir faaliyet düzenlemek istedik. Karadenizlilerin de en iyi bildiği horon ve kemençe bu günü kutlayalım ve büyük bir coşkuyla yad edelim diye bir araya toplandık. Biliyorsunuz ki bizim ülkemiz zor şartlar altında olan bir ülke ve bu ülkeye musallat olmuş bir sürü ülke var. Bu konuda da gençlerimizin bilgi donanımıyla, inancıyla, vatan ve bayrak sevgisiyle donanmış olarak bu güruhun karşısına çıkmaları gerekiyor. Karadenizliler derneği olarak Kayseri'nin üniversiteliler şehri olmasından dolayı öğrencilerimizin daha inançlı ve vatan bayrak sevgisiyle yetiştirilmesi üzerine, Karadenizliler faaliyetlerine bugün de bir horon ekibiyle devam etmek istedik. İnşallah bundan sonra gençlerimize yönelik daha güzel faaliyetler ve Karadeniz kültürünün Kayseri kültürü ile bağdaştırılması için daha güzel etkinlikler düzenlemek için bir araya geleceğiz” dedi.