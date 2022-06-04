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Kayseri karması farklı kazandı

Erzurum’da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karması turnuvasında Kayseri karması ilk maçında İstanbul karmasını 4-0 mağlup etti.

Erzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karması turnuvasında Kayseri karması ilk maçında İstanbul karmasını 4-0 mağlup etti.



UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları futbol turnuvası başladı. 3-9 Haziran tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde Kayseri Bölge karması sahaya çıktı. Kayseri ekibi, turnuvadaki ilk maçında İstanbul Karması ile karşılaştı. Kayseri Bölge Karması, karşılaşmayı 10. dakikada Ahmet Can, 20.dakikada Cüneyt, 35.dakikada Mehmet Turan ve 75. dakikada Hasan Yazgan'ın golleri ile 4-0 kazandı.


Pazar gününü maç yapmadan BAY geçecek olan Kayseri Karması, Pazartesi günü ise ikinci maçında Adana Karması ile karşılaşacak.

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