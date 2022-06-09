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Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Bölge Karması, Erzurum’da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası’nda şampiyon olduErzurum’da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası’nda, Kayseri bölge karması şampiyon oldu.

Kayseri Bölge Karması, Erzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası'nda şampiyon oldu


Erzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası'nda, Kayseri bölge karması şampiyon oldu. Yarı final maçında Diyarbakır Karmasını, finalde de Sakarya karmasını mağlup ederek mutlu sona ulaşan Kayseri Karması, şampiyonluk kupası elde etti.


Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan final maçının 14. dakikasında kalesinde gördüğü gol ile yenik duruma düşen Kayseri Karması, maçın 76. dakikasında beraberliği sağladı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde de eşitli bozulmadı. Penaltı atışları sonrasında Kayseri Karması, final maçını 6-5 kazanarak şampiyon oldu.

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