İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın

Kayseri’de Kazancılar Çarşısı’nda sabahın erken saatlerinde paniğe yol açan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde paniğe yol açan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda elektrik kontağından yangın çıktı. Durumu fark eden polis itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.