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Kayseri Kick Boks'ta madalyalara ambargo koydu

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Kayserili sporcular 34 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Kayserili sporcular 34 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.



Türkiye Kick Boks Şampiyonası 19 - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Ordu'nun Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen Kick Boks şampiyonasına 75 sporcu ile katılım sağlayan Kayseri takımı 10 Türkiye birinciliği, 7 Türkiye ikinciliği ve 17 Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde ederek Türkiye'de ilk üç takım arasına girmeyi başararak büyük takdir topladı. Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kayseri'den Mustafa Açıkel, Hayriye Türksoy, Ayşegül Koçer, Çağrı Armut, Açelya Ünlü, Mensure Karadayı, Mustafa Korkut, Kadir Danacıoğlu, Altar Sezer Şahin ve Gülden Mercan Atilla şampiyon oldular.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kick Boks Şampiyonasında madalyalara ambargo koyan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Derece alan sporcular şu şekilde;


Mustafa Açıkel - Şampiyon


Hayriye Türksoy - Şampiyon


Ayşegül Koçer - Şampiyon


Çağrı Armut -Şampiyon


Açelya Ünlü -Şampiyon


Mensure Karadayı -Şampiyon


Mustafa Korkut -Şampiyon


Kadir Danacıoğlu -Şampiyon


Altar Sezer Şahin -Şampiyon


Gülden Mercan Atilla -Şampiyon


Ahmet Eren Boyraz -İkinci


Seher Ertürk -İkinci


Aleyna Bircan -İkinci


Ezgi Keleş -İkinci


Aslıhan Koçer- İkinci


Fatih Can Güncü- İkinci


Haktan Apaydın- İkinci


Hatun Akbaba -Üçüncü


Muhammed Ali Yıldırım -Üçüncü


Elif Ceren Uzunçakmak -Üçüncü


Nadiye Özdemir -Üçüncü


Sude Özkul -Üçüncü


Büşra Haspolat Üçüncü


Sena Patıhan -Üçüncü


Ümmü Gülsüm Asarcık -Üçüncü


Şahabettin Aksu -Üçüncü


Ayşe Karakuş -Üçüncü


Abdulkadir Polat -Üçüncü


Sena Akıllı -Üçüncü


Hacı Mustafa Saltık -Üçüncü


Zehra Yılmaz -Üçüncü


Muhammet Erciyas -Üçüncü


Vatan Kılıç -Üçüncü


Ahmet Büyükbüberoğlu Ejder -Üçüncü

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