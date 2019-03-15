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Kayseri kış sporlarının başkenti olma yolunda ilerliyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Kayseri, bu sezon çok önemli iki organizasyona ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kayseri, bu sezon çok önemli iki organizasyona ev sahipliği yaptı. Yılın en eğlenceli yarışında Red Bull Kar Havuzu için 30 takım-6 derece buzla dolu havuza atlarken, İKA Snowkite Dünya Kupası'nda dünyanın en iyi sporcuları şampiyonluk mücadelesi verdi.



Türkiye'nin kış sporları denince akla gelen ilk yerlerden Kayseri, bu sezon iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kayseri Kayak Merkezi önce sezonunun en eğlenceli yarışı için 30 takımı, ardından da dünyanın en önemli snowkite sporcularını ağırladı.


Yılın en havalı yarışması Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi - Magna Apex'te gerçekleştirilirken katılımcılar birbirinden renkli kostümlerle buz gibi havuza atladı. PAC-MAN'den Super Mario'ya, Battal Gazi'den Taş Devri'ne, Dr. Who'dan Up filminin ana karakteri Carl Fredrickson'dan Harley Quinn'e kadar çeşitli kostümler giyen takımlar, -6 derecede, buz gibi suyla dolu havuza en güzel atlayışları yapmaya çalıştı. Kazanmaktan çok keyif almanın ön planda olduğu etkinlik, Kayseri'yi eğlenceye boğdu.



Türkiye, 3'üncü oldu


Kazanmanın önemli olduğu etkinlik ise IKA Snowkite Dünya Kupası mücadelesiydi. Erciyes turnuvanın 4'üncü etabına ev sahipliği yaparken, izleyenler büyük bir heyecana da tanıklık etti. Erciyes'te büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışlar sonunda uzun mesafe kayak erkeklerde Almanya'dan Florian Gruber, kadınlarda İtalyan sporcu Cristina Corsi birinci olmuştu. Kısa mesafe snowboard yarışlarında ise Sarp Bulut erkeklerde üçüncü olmayı başarmıştı.

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