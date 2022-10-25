Kayseri Kitap Fuarı, ünlü yazarların uğrak yeri oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen ve 935 bin 638 ziyaretçi ile kendi rekorunu kıran Kayseri Kitap Fuarı, ünlü yazarların uğrak yeri olurken, fuar bu yıl da tüm yazar ve kitapseverlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'nin okuyan ve okutan kent olması için her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 5'incisi yapılan Kayseri Kitap Fuarı'nı 10 günlük süre içerisinde 935 bin 638 kitapsever ziyaret ederek, bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırdı. 300'den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitabın okurlarla buluştuğu fuarda, ünlü yazarlar da hayranlarıyla bir araya geldi.

Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi etkinliği düzenlediği fuarda, 14-23 Ekim tarihleri arasında, Mehmet Ali Bulut, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu Sinan Akyüz, Serdar Tuncer, Saliha Erdim, Alişan Kapaklıkaya, Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Beyhan Budak, Zekeriya Efiloğlu, Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut kitapseverlerle buluştu.

5'inci Kayseri Kitap Fuarı için Kayseri'ye gelen ünlü tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri'nin önemine işaret ederek, Kayseri'nin kendine göre bir zihniyeti, mantalitesi olduğunu, ekonomiye, sanayiye büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Yazar Hayati İnanç da kendisini dinlemeye gelen ve yoğun ilgi gösteren kitapseverlere teşekkür ederken, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya ise böyle anlamlı fuarı düzenleyen ve başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünlü ilahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu, “Kitap Fuarı vesilesi ile buradayız. Herhalde bir 3-4 senedir Kayseri'ye gelmemiştik. Hem sizin güzel yüzlerinizi görelim dedik hem karşılıklı birbirimize dua edelim hem de birbirimizin duasını alalım diye davet ettiklerinde ben de hiç ikiletmeden geldim. Allah bu tür fuar gibi hizmetlerin, faydası olan bu tür yerlerin sayısını çoğaltsın” diye konuştu.

Kayseri'de okurlarıyla buluşan Yazar Hatice Kübra Tongar, Türkiye'deki diğer fuarlara gittiğini ve en iyi fuarlardan birisinin Kayseri'de olduğunu ifade ederken, Yazar Bestami Yazgan da, “Bu güzel kitap fuarı için Büyükşehir Belediyesi'ne ve kitap fuarında emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Araştırmacı, yazar Abdurrahman Uzun ise Kayseri Kitap Fuarı'nın yayınevi ve kitap zenginliği kalitesi açısından çok zengin bir fuar olduğunu belirterek, “Fuar çok güzel. Dizaynı da çok güzel olmuş. Kayseri'ye ikinci kez geliyorum. Kayseri Kitap Fuarı bizim artık uğrak yerimiz oldu” diye konuştu.

Fuara gelen yazarlar, yaptıkları söyleşilerin ardından okurlarına kitaplarını da imzaladılar. Kitap fuarında 40 bin öğrenciye kitap alışverişinde kullanılmak üzere 30 TL'lik kitap hediye çeki dağıtılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca 50 bin adet yeşeren kalem, 50 bin adet kitap ayracı ve 25 bin adet kumbara dağıtımı yapıldı. Öte yandan, 300 yazar ve 3 milyon kitabı kitapseverlerin beğenisine sunan 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda her gün binlerce kitap satıldı.