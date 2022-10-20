Kayseri Kitap Fuarı'nda yazar Abdurrahman Uzun'a yoğun ilgi

Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda ünlü Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun yoğun ilgiyle karşılandı. Abdurrahman Uzun, “Kayseri Kitap Fuarı konusunda birçok ilin önünde gidiyor” dedi.

Kitap Fuarı'nda bulunan konferans salonunda okurlarıyla buluşan ünlü yazar Abdurrahman Uzun, 1 buçuk saat süren bir söyleşi yaptı. Hayranlarının sorularını cevaplayan Uzun, söyleşide birçok konuda hayranlarına bilgiler verdi. Söyleşi öncesi açıklamalarda bulunan Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun, Kayseri'de binlerce katılımcının ziyaret ettiği kitap fuarını diğer şehirlerin de örnek almaları gerektiğini ifade ederek, “Kitap fuarları güzel ambiyanslardır. Bu tarz ortamlara yazar olarak da, okuyucu olarak da katılmak, gerçekten insanın ömrüne berekettir. Kayseri Kitap Fuarı konusunda birçok ilin önünde gidiyor. Bunu Kayseri'yi özel tutmak için söylemiyorum. Birçok ilimizin çok güzel fuarları var. O fuarları görüp, kendi şehirlerinde de bu düzeye çıkabilirler. Ben bu amaçla söylüyorum. Kayseri Kitap Fuarı zengin bir fuar ve birçok yayınevi burada yer alıyor. Özellikle de gençler burada, en güzeli de zaten bu bence. Birazdan da söyleşiye geçeceğiz. Söyleşide de Kayserili dostlarla dertleşeceğiz” şeklinde konuştu.

Okurlarıyla kitabının bir bölümünde geçen ‘eskimeyen eski' konusunu konuşacaklarını söyleyen Uzun, “Bugün benim kitabımın içerisinde işlediğim bir bölümü konuşacağız. O bölüm; bizim eskimeyen eskilerimiz. Yani eskilerle alakalı olarak, bu toplumun bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Biz eski diyerek elimizin tersi ile itiyoruz ama medeniyetler ne kadar eski olurlarsa o kadar daha fazla övünürler. Eski elinin tersi ile itilecek bir şey değildir. Aslında oradan beslenebileceğin, kendi kadim kültürünü bütün ayrıntılarıyla görebileceğin bir eskiye sahibiz biz. Bugün o eskiye bakıp yeniyi kucaklama, yani önümüzdeki süreci kucaklama ile alakalı olarak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Eskilerin nasıl değer olduklarını ve biz o değerleri eğer tanıyabilirsek ve anlayabilirsek, yarınlara çok daha geniş bir perspektiften bakabileceğimizi anlatmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Sözlerim Eksik Kalır, Beni Kalbimden Dinle" kitabı hakkında da bilgiler veren Yazar Abdurrahman Uzun, “Dijital çok hızlı bir şekilde içerik tüketiyor. Yani bir şeyleri üretiyorsunuz, programları yapıyorsunuz fakat dijitaldeki o derin boşlukta bunlar yok olup gidiyor. Kitap tarihe ve zamana düşülen bir not. Ben de bir tane kitap yazdım. Şimdi ikinci kitap hazırlığı içerisindeyim. Geçen yıl yazdığım bir kitap vardı. Ben çok iyi bir anlatıcıyım. O konuda asla mütevazilik yapamam. Yazdığım kitabın ismi de ‘Sözlerim Eksik Kalır, Beni Kalbimden Dinle' idi. Yani bugüne kadar son 6 yılda yaklaşık 100 içerik ürettim. Ancak kitapla herkese oradaki sözlerimin eksik kalabileceğini, beni kalbimden dinlemelerini söyledim. Kitabın ismi de bunu yaptık. Allah'a şükür 1 yılın içerisinde de 24 baskı yaptı. Güzel de gidiyor. Bakalım inşallah daha çok insana ulaşır. Daha çok insanın kütüphanelerini süsler. Gerçek bir okuyucunun kütüphanesinde kitabın yer almaya başladığı zaman yazar oluyorsun. Bizim de kitaplarımız kaliteli okuyucuların zengin kütüphanelerinin içerisinde kendine yer bulur” dedi.

“Fuarlar amacına ulaşıyor”

Gençleri kitap fuarlarında gördükleri zaman ‘evet bu fuarlar amacına ulaşıyor' dediklerini belirten Uzun, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Kitap fuarlarının olmazsa olmazı katılımcılardır. Muhteşem bir fuar kurarsınız, çok zengin yayınevleri katılır. Ama eğer ziyaretçiler gelmezse, kitapseverler gelmezse o fuarın çokta bir anlamı olmaz. Ancak Kayseri'deki fuarda girdiğimiz andan itibaren gördük ki çok cıvıl cıvıl bir fuar. Özellikle de burada öğrenciler ve gençler var. Gençlerin enerjisi, sinerjisi de biraz fuarın muhabbetini ve kalitesini de yükseltiyor. Çok güzel gençler gördüm. İster kendileri gelsin, isterse okulla birlikte gelsin. Gençler kitabın olduğu, kitap kokusunun olduğu ve kitabın konuşulduğu bir ambiyansta yarım saat, 1 saat o havayı teneffüs etse dahi o onların ömrüne berekettir. O nedenle buradaki gençleri gördüğümüz zaman ‘evet bu fuarlar amacına ulaşıyor' diyoruz.”