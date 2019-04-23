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Kayseri Kitap Topluluğu Dünyam Hastanesi'nde buluştu

Kayseri Kitap Topluluğu’nun buluşmasına Dünyam Hastanesi ev sahipliği yaptı.

Kayseri Kitap Topluluğu'nun buluşmasına Dünyam Hastanesi ev sahipliği yaptı.


Kayseri Kitap Topluluğu üyeleri Yazar Mehtap Altan'ın da katıldığı buluşmasını Dünyam Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Kayseri Kitap Topluluğu üyelerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyza Yördem de hazır bulundu.


Kitap severler yazar Mehtap Altan'ın da katıldığı buluşmada 'Kördüğümün Kanatları' isimli kitabı değerlendirdi.

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