Kayseri Klasik Otomobil Festivali başladı

Melikgazi Belediyesi'nin bu yıl 5.'sini düzenlediği heyecan ve keyif dolu “Klasik Otomobil Festivali” başladı.

Etkinlikte bulunan klasik araç sergisini AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ile gezen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konserlerle ve etkinliklerle dopdolu geçecek festivale tüm Kayserilileri davet etti.

Etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının klasik otomobil olduğunu söyleyen, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, "Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdirmeye bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Birçok ilden katılım var. İnsanların bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizim yaşadığımız zevki herkes tatsın istiyoruz." dedi.

Programda bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'de bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz Kayseri Klasik Otomobil Festivali'ne bir yenilik kattık. Aynı zamanda ilk defa Melikgazi'de tırmanma yarışı yapılacak. Dolayısıyla hem Melikgazi'de hem yarış severler hem klasik araç severlere ev sahipliği yapacağız. Birbirinden güzel renkli etkinliklere sahne olacak bu programlarımıza tüm Kayserili hemşehrilerimizi bekliyoruz. Özellikle klasik araç bir tutku. Kayseri'de 5 yıldır Klasik Otomobil Festivali düzenliyoruz. Festivale Konya, Adana, İzmir, Sivas, İstanbul gibi illerden klasik araçlarımız geldi. Dolu dolu geçecek sosyal ve kültürel anlamda Kayseri'ye renk katacak. Gençlerimizin internet ortamından bu farklı etkinliklere çektiğimiz için bizde çok mutlu oluyoruz. Ailecek bu etkinliğe katılıyorlar. Melikgazi'de klasik araç her geçen gün büyüyerek gelişiyor. Ben hem buradan hem diğer şehirlerden katılan klasik araç sevdalılarına ve tün katılımcılarımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca konserlerle ve etkinliklerle dopdolu geçecek festivalimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Klasik otomobillerini getiren zevk sahibi birçok insan var. Bu organizasyonda emeği geçen herkese Kayseri'ye kattıkları sosyal- kültürel renkli etkinlikler için çok çok teşekkür ederim. Kayseri yalnızca sanayi ve ticareti ile değil çok derin bir kültürü ve tarihi birikimiyle bugünlere geldi. Oyüzden bunu koruyabilmenin çok güzel etkileri var. Melikgazi Kayseri'nin sosyal kültürel alanda gelişmesine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor.” diye konuştu.