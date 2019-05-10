Kayseri Kort Tenis Turnuvasının Şampiyonu; Develi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen okul sporları kort tenisi il şampiyonası küçük erkeklerde Develi Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Mutlu Gök antrenörlüğündeki Musa Kayra Hangişi, Ekin Ergün, Osman Yurtören ve Kağan Sinin adlı öğrenciler İl şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu ile birlikte Turnuva şampiyonu sporcular kupalarıyla Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

3 yıl önce tenis yolculuğuna çıkan sporcularımızın emeklerinin karşılık bulduğunu belirten Başkan Cabbar, “ Müsabakada Develimizin ilk ve tek temsilcisi olan Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunun ilçemize şampiyonluk kupasını getirmelerinin gururunu yaşıyoruz. Okullarında kort tenis sahası olmadan bu başarıyı yakalayan öğrencilerimizin alınlarından öpüyorum. Develi Belediyesi olarak spora ve sporcuya her daim destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Turnuvada üstün başarı göstererek mücadele eden ve bu onuru bizlere yaşatan çocuklarımızı, yöneticilerimizi, öğretmelerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.