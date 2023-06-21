Kayseri, Masa Tenisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Çankırı'da düzenlenen Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları'nda Kayseri takımı şampiyon oldu.

2022 -2023 Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları 17- 19 Haziran 2023 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlendi. Kızlar Ferdi Kategorisinde mücadele eden Kayserili sporculardan Ayten Ceren Kahraman 1'inci, Hatice Ravza Gülce 3'üncü olurken, Erkekler Ferdi Kategorisinde ise Muhammed Enes Yavuz 3'üncü oldu. Kayseri takımları hem kızlarda hem de erkeklerde turnuvayı şampiyon tamamlayarak, yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları tebrik etti.