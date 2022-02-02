Kayseri, Medeniyetler Korosu'nu ağırlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de vatandaşlara açık ücretsiz konser verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de dolu dolu devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Medeniyetler Korosu'nun konseri ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı 3 Şubat 2021'de yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Merkez Salonu'nda 3 Şubat saat 19.30'da başlayacak olan etkinlikte Medeniyetler Korosu vatandaşlara ücretsiz konser verecek.

Semavi 3 din ve 6 farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan koro, konserde farklı dillerde şarkılar seslendirecek.