Kayseri Melikgazi Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul ile toplanacak

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Kayseri Melikgazi Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısında; yönetim ve disiplin kurulu seçilecek olup, sporun ve sporcunun dostu Melikgazi Belediyesi'nin spor kulübünün yol haritası belirlenecek. Kayseri salon sporlarının adeta merkezi olan Melikgazi Belediyesi'nin sosyal ve spor tesisleri, kapalı spor sahaları, açık alan futbol ve basket sahaları her kesim ve her yaş gurubunun spor yapmasına imkan tanınmaktadır.