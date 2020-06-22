Kayseri merkezli 14 ilde insan kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla kişi başı 3 bin dolar karşılığında İstanbul üzerinden Avrupa'ya kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 55 kişiye yönelik 14 ilde operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Afganistan, İran ve Pakistan gibi ülkelerden düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan yaya olarak giriş yaptırıldığı, Türkiye'de sahte evrak düzenlenerek kişi başı yaklaşık 3 bin dolar karşılığında İstanbul üzerinden Avrupa'ya kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu kapsamda araştırmayı genişleten ekipler, belirlenen 55 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Van, Ağrı, Bitlis, Adana, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Nevşehir ve Kahramanmaraş'ta Van Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği eş zamanlı operasyonda organizatörlük yaptıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanmasına devam edildiği öğrenilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şahıslar ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan Kayseri'de jandarma tarafından son bir yılda yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.