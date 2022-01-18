Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu 3 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 100'ün üzerinde kaçak telefona el konuldu. Operasyon kapsamında, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağı Gülük Mahallesi'nde bulunan bir otelde de arama yapıldı. Yapılan aramada çelik kasanın içerisinde bulunan kaçak telefonlara el konuldu.

Gözaltına alınan 11 kişinin işlemleri sürüyor.