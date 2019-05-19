Kayseri Muaythai ailesi iftarda buluştu

Yemeğe Kayseri dışından da geniş bir katılım oldu.

Sporcu ve antrenörlerin katıldığı ve spor camiası içinde birlik ve beraberliğin arttırılması için düzenlenen iftar yemeğine Asbaşkanlar Hasan Yıldız, Halil Demir, Nevşehir'den Doç.Dr. Özden Taşgın, Nevşehir İl Temsilcisi İsmail Kaya, Bisiklet İl temsilcisi Sedat Yılmaz, Bircan Poyraz, Ankara'dan Abdullah Soytürk, Aksaray'dan Soner Yılmaz, Kayseri Taekwondo'sundan İl temsilcisi Ömer Özuzun, Emektar Taekwondo Antrenörü Salih Çelik, Kickboks il Temsilcisi Yaşar Kurt, Melikgazi Belediyesi Ulaştırma Müdürü Sedat Erdoğan ve Sanayici İş Adamı Şükrü Gökbaş katıldı. Oldukça samimi bir ortamda geçen iftar yemeği sonrasında Muaythai'nin sorunlarının masaya yatırıldığı kısa bir toplantı gerçekleştirildi.