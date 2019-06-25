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Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.


Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı. 45 ilden 747 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Çocuk Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonada farkını ortaya koydu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Erzincan'dan madalyalarla dönen Muaythai sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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