Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı. 45 ilden 747 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Çocuk Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonada farkını ortaya koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Erzincan'dan madalyalarla dönen Muaythai sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.