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Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.


Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu sular altında kalırken, araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.


Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürerken karayolunda uzun araç trafiği oluştu. Dün de bölgede meydana gelen sel nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapatılmıştı.

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