Kayseri OBM'de Türk Kızılayı'ndan Farkındalık Konferansı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Türk Kızılayı tarafından ‘Farkındalık Konferansı' yapıldı.

Konferansa Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Türk Kızılayı Kan Merkezi Kök Hücre Sorumlusu Behlül Budak, Türk Kızılayı Kadın Gönülleri Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Özaşır, Türk Kızılayı Talas Gönüllü Üyesi Tayfun Yılmaz, Türk Kızılayı Kan Merkezi Planlama Uzmanı Kürşat Yılmaz, Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı. Konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye davet edilen Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Türk Kızılay'ının yaptığı işleri ve sorumluluk alanları ile ilgili, Kan Merkezi Kök Hücre Sorumlusu Behlül Budak Kök Hücre bağışıklığının önemini, bağışçılardan kök hücrenin nasıl alındığını ve hangi aşamalardan geçtiği, Kadın Gönülleri Kurulu Başkanı Vildan Özaşır gönüllülük, Planlama Uzmanı Kürşat Yılmaz kan ve kan hizmetleri ve Gönüllü Üyesi Tayfun Yılmaz ise İlk Yardım konusuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in Türk Kızılay Şube Başkanı, üye ve gönüllülerine makamında plaket vermesiyle konferans sona erdi.