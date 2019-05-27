Kayseri Öğrenciler Yaşlı Bakım Hemşireliği Stajını Portekiz'de Yaptı

Kayseri Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 8 öğrenci ve 1 öğretmen Avrupa'da Geriatri Bakım Hemşireliği Stajı yapmak için Portekize gittiler.

Öğrenciler Braga yakınlarında Santa Casa da Misericrdia Esposende ve Centro Social da Parquia de Arcozelo isimli 2 farklı Yaşlı Bakım Merkezinde 3 hafta boyunca staj yaptılar. Okullarında teorik olarak öğrenmiş oldukları bilgileri 3 haftalık staj süresi boyunca uygulama fırsatı bulan öğrenciler Portekiz'de öğrendikleri bilgi ve becerileri okuldaki arkadaşlarıyla paylaştılar.Staj sürelerinden arda kalan zamanlarda Braga yakınlarında Atlas Okyanusu kıyısında Povoa de Varzim bölgesinde kalan öğrenciler Portekiz'in en ünlü tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldular.

Staj programında öğrencilere rehberlik etmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerini takip etmek amacıyla okulun İngilizce Öğretmeni Tuncay Boyraz görev yaptı. Öğretmen Boyraz , 3 haftalık staj süresi boyunca öğrencilerimiz Avrupa'nın hem sağlık sektörünü hem de toplumsal yaşantısını ülkemiz ile karşılaştırma fırsatı bulan öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu dedi.

Projenin en büyük katma değeri ilimizin sağlık turizmi alanında artan öneminden dolayı ihtiyaç duyulan kalifiye yardımcı sağlık hizmetleri personeli ihtiyacına katkı sağlayacak olmasıdır. Katılımcılar ayrıca gittikleri ülkenin dilini de temel seviyede öğrenecekler ve çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldılar.Program dahilinde yaşlılar ile çeşitli oyunlar ve kağıt katlama sanatını öğreten öğrenciler yurda döndüler.